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В России скандал из-за слов актера про Керченский мост: пока Путин строил мост в Крым, дети умирали от рака
Одиозный российский актер Алексей Панин устроил скандал в Сети, раскритиковав российского президента Владимира Путина за трату огромных денег на сооружение Керченского моста в Крым.
Панин записал видео прямо с Керченского моста в крайне саркастической манере. Остановив машину прямо посреди переправы он бросился наигранно хвалить Путина за сооружение, однако в конце добавил, что пока Россия тратила деньги на мост в оккупированный Крым, в стране "дети под*хали от рака". Актер намекнул, кто российские власти пустили деньги на ветер на фоне огромных проблем и нищеты в России, которые остаются без внимания государства, а люди брошены на произвол судьбы.
Слова Панина вызвали возмущение у россиян в социальных сетях - разразился настоящий скандал. Актера бросились оскорблять за критику Путина, однако часть пользователей поддержала его.
Источник: dialog.ua
Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, актер, мост, Керченский пролив
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