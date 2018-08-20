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В России скандал из-за слов актера про Керченский мост: пока Путин строил мост в Крым, дети умирали от рака

20.08.2018 13:45
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В России скандал из-за слов актера про Керченский мост: пока Путин строил мост в Крым, дети умирали от рака

Одиозный российский актер Алексей Панин устроил скандал в Сети, раскритиковав российского президента Владимира Путина за трату огромных денег на сооружение Керченского моста в Крым.

Панин записал видео прямо с Керченского моста в крайне саркастической манере. Остановив машину прямо посреди переправы он бросился наигранно хвалить Путина за сооружение, однако в конце добавил, что пока Россия тратила деньги на мост в оккупированный Крым, в стране "дети под*хали от рака". Актер намекнул, кто российские власти пустили деньги на ветер на фоне огромных проблем и нищеты в России, которые остаются без внимания государства, а люди брошены на произвол судьбы.

Слова Панина вызвали возмущение у россиян в социальных сетях - разразился настоящий скандал. Актера бросились оскорблять за критику Путина, однако часть пользователей поддержала его.



Источник: dialog.ua 



Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, актер, мост, Керченский пролив
 
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