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Кремль готовится к бунту: в России силовикам создали броневики для массовых арестов противников Путина
В РФ на форуме "Армия-2018" показали новый бронированный автомобиль для перевозки так называемых "экстремистов" - участников антиправительственных митингов. Примечательно, что внешний вид новинки СМИ России тщательно скрывают, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что в РФ 21 августа стартовал военно-технический форум "Армия-2018". На нем было представлено большое количество нового российского вооружения, среди которых обнаружился и примечательный образец - безымянный бронированный автомобиль для расправы над противниками агрессора Владимира Путина и антиправительственными акциями протеста.
Официальные функции броневика: "Перевозка фигурантов дел о терроризме и экстремизме". Именно эти статьи кремлевские силовики особенно любят "вешать" на оппозиционеров. Уже в скором времени новинку передадут МВД России для испытаний в реальных условиях. Кадров автомобиля СМИ РФ почему-то не показали. Есть только информация, что он принадлежит к типу "АЗ", на шасси которого установили цельнометаллический бронированный кузов. Последний разделен на 6 одиночных камер для противников Путина.
Теги: Россия, Донбасс, арест, бунт, Кремль, силовики
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