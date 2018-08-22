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За советскую оккупацию придется платить? В Эстонии и Латвии выступили с заявлением
Министры юстиции двух стран обсудили юридическую сторону вопроса о компенсациях от России как правопреемницы СССР
Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Расначс заявили о важности изучения возможностей предъявить Российской Федерации как правопреемнику СССР требования о взыскания ущерба за советскую оккупацию.
Об этом говорится в заявлении двух министров, подписанном после состоявшегося 21 августа совместного заседания правительств Эстонии и Латвии и распространенном пресс-службой Министерства юстиции Эстонии.
В подписанном заявлении двух правительств сообщается, что "оба государства чтят память жертв оккупационных режимов и придают ценность сотрудничеству в увековечивании и осмыслении исторического наследия, чтобы обеспечивать безопасность, демократию и принципы правового государства в Эстонии и Латвии".
"В связи с этим министры юстиции двух стран в своем заявлении подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза", – отмечается в сообщении.
Министр юстиции Эстонии ознакомил своего латвийского коллегу с юридическим исследованием возможных дальнейших шагов по этому вопросу с точки зрения международного права. Расначс, в свою очередь, ознакомил Рейнсалу с возможными мерами, которые могут быть предприняты по этой проблеме на уровне ООН.
Напомним, недавно о репарациях от России за действия СССР во Второй мировой войне вновь заговорили в Польше.
"Я считаю, что во время очередного созыва Сейма (нижней палаты парламента Польши – Ред.) должен появиться отчет о военном ущербе, причиненном советской Россией", – заявил депутат от правящей польской партии "Право и справедливость" (PiS) Аркадиуш Муларчик, отметив, что аналогичные документы ранее были подготовлены странами Балтии.
Отметим, в сентябре 2017 года репараций от Германии и России потребовали представители правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS). По их мнению, Берлин должен компенсировать ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны, а Москва – ответить за Рижский договор, заключенный в 1921 году.
Данное соглашение предусматривало передачу Польше 30 млн руб. золотом, однако данные средства переданы республике не были, отмечал польский депутат Ян Мосиньский.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Латвия, Эстония, СССР, оккупация
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