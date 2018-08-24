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Черный август: рублю «сделают больно», российская валюта бьет все антирекорды
Август стал для российского рубля месяцем антирекордов и, похоже, что российская валюта не собирается останавливать свое падение
Такое обесценивание российских денег в первую очередь произошло из-за введения США новых санкций.
Так, на 24 августа Центральный банк Российской Федерации установил официальный курс евро на уровне 79 рублей 25 копеек.
За день главная российская валюта подорожала на 1 рубль.
Стоит отметить, что в эти дни евро преодолел отметку в 79 рублей, а в последний раз такое случалось почти полгода назад – 12 апреля.
Не отстает от европейской и американская валюта. На 24 августа официальный курс доллара вырос на 91 копейку до отметки 68 рублей 52 копеек.
Таким образом, курс доллара в России побил антирекорд практически трехлетней давности.
К тому же, прогнозы для российской валюты остаются крайне неоптимистичными , ведь в четверг, 23 августа, стало известно, что Великобритания готовится ввести новые антироссийские санкции.
Стоит также отметить, что российская валюта дешевеет на фоне резкого роста цен на нефть, которые поднимаются из-за сокращения запасов в США.
Как отмечают эксперты, такое падение рубля еще не предел. Следующего удара следует ожидать в ноябре, когда будет введен следующий блок американских санкций. Санкционные угрозы могут реализоваться на фоне жесткого давления на российский бизнес и военных конфликтов.
«Если это произойдет, в ноябре курс доллара будет 70 руб, а курс евро 82 руб. Но это произойдет лишь при условии, если санкции не затронут ОФЗ, иначе рублю будет намного больнее. Однако Центробанк не посмеет вмешаться в торги даже в том случае, если доллар будет дороже 70 руб», — подчеркнул эксперт.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, август, валюта, рубль, курс валют
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