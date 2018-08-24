Россия опять в центре международного скандала

24.08.2018 08:45

Сухогруз "Лада", принадлежащий российской компании, в Порт-Элизабете Южно Африканской республики задержали местные стражи порядка.

Громкий скандал с российским следом разразился на юге Черного континента. Полицейские арестовали судно "Лада" , на борту которого, предположительно, находился смертоносный груз. Об этом передает "Российский Диалог". Появилась информация о громком аресте российского торгового судна "Лада" Порт-Элизабете на территории ЮАР, местные власти уверяют, что корабль незаконно перевозил взрывчатые материалы. "TNPA подтвердила, что судно Lada было задержано полицейскими и в данный момент стоит на якоре. Нам известно, что внутри находится предположительно взрывчатка", - сообщает портал News 24 со ссылкой на Национальное портовое управление предприятия Transnet (TNPA), ссылаясь на информацию, предоставленную одним из работников порта. Как стало известно, судно держало путь из Тулиара (Мадагаскар) до нигерийского Лагоса.

А в Южноафриканской республике "Лада" успела отгрузить более десятка контейнеров, пока не нагрянули стражи порядка. Между тем, это приключение далеко не единственное для российских мореплавателей в территориальных водах Черного континента. Недавно стало известно о захвате судна с россиянами печально известными сомалийскими пиратами.



Источник: www.dialog.ua