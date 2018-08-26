Крупнейший вулкан Европы проснулся, лава сжигает все на своем пути: жуткие ФОТО, ВИДЕО

26.08.2018 07:10

Именно из-за Этны раз в 150 лет в ближайшем районе исчезает как минимум один поселок

Специалисты итальянского Национального института геофизики и вулканологии утверждают, что Этна проснулся в июле, а сейчас вступил в более активную фазу, извергая лаву на высоту более 150 м, пишет politeka.

Не смотря на проснувшийся вулкан, люди, живущие у подножия, не спешат эвакуироваться.

По данным Национального центра США по слежению за ураганами, «Лэйн» сформировался в Тихом океане и уже достиг пятой наивысшей категории опасности. Сила ветра в эпицентре стихии достигает 250 километров в час. Синоптики предупреждают также о возможности торнадо и наводнений. Предупреждали, что это будет сильнейший шторм за последние 30 лет.

Источник: https://from-ua.com