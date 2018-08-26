На аукцион выставят личные вещи Виктора Цоя

26.08.2018 07:38

Генеральный директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров заявил, что паспорт, рукописи песен и записная книжка Виктора Цоя будут 26 сентября выставлены на торги.

Бурмистров добавил: «Самая уникальная и удивительная вещь — это советский паспорт Цоя. Его нашли владельцы квартиры на улице Рубинштейна, где часто бывал исполнитель, после концертов в Ленинградском рок-клубе. Через много лет владельцы квартиры нашли документ за холодильником».

По словам гендиректора, стартовая цена паспорта составляет около 40 тыс. долларов. Также, в продаже будет записная книжка Цоя со стартовой ценой около 7 тыс. долларов, в которой записаны телефоны всей его тусовки.

Кроме того, на торгах будут представлены две рукописи песен, одна из которых, по словам гендиректора «Литфонда» ранее не была известна. Стартовая цена каждой рукописи - 3,5 тыс. долларов.

Источник: https://donpress.com