Главная / Новости / Мир / Накроет ли Россию мощное цунами вместе с Аляской: сильное землетрясение всколыхнуло побережье США
Последние новости раздела
- Накроет ли Россию мощное цунами вместе с Аляской: сильное землетрясение всколыхнуло побережье США11:16
- В США из-за тяжелой болезни скончался сенатор Джон Маккейн09:12
- Кум Путина Медведчук анонсировал освобождение Сенцова: "Наши люди его посадили, мы его и выпустим"09:00
- Заминировали мост, чтобы РФ не "прорвалась" в Украину: пропагандистка Скабеева опозорилась враньем о Крыме08:45
- Работа мечты: на Мальдивах ищут продавца книг07:56
- На аукцион выставят личные вещи Виктора Цоя07:38
- Крупнейший вулкан Европы проснулся, лава сжигает все на своем пути: жуткие ФОТО, ВИДЕО07:10
- В России рассказали, что спасло Киев от вторжения войск Путина17:42
- Донбасс внезапно прозрел и "воет": "Сурковско-ахметовская банда нас ограбила, война - только прикрытие"09:50
- "Айдар" после мощного боя с врагом собрал щедрый "урожай": россияне, бежав, побросали "улики"07:56
Накроет ли Россию мощное цунами вместе с Аляской: сильное землетрясение всколыхнуло побережье США
26.08.2018 11:16
Землетрясение магнитудой 6,0 и эпицентром на глубине около 35 километров произошло у берегов Соединенных Штатов Америки вблизи РФ.
В субботу, 25 августа, у берегов штата Аляска в Соединенных Штатах Америки случилось мощное землетрясение, передает "Диалог.UA" Информацию о природном коллапсе сообщает американская Геологическая служба. Согласно данным экспертов, эпицентр землетрясения располагался на глубине около 35 километров в 22 километрах к юго-востоку от острова Амукта. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения нет. Также специалисты не объявляли об угрозе цунами. Напомним, в конце июня жители Кривого Рога сообщали о землетрясении.
Теги: Россия, Донбасс, Аляска, землетрясение, цунами
Читайте также:
- Для выхода из кризиса и объединения Украины нужна конституционная реформа - Лёвочкин
- В США нашли новый способ бороться с роспропагандой 17:29 3 Августа 2017
- После восьмилетнего перерыва Путин посетит Штаты
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- Украина все осложнила: ЕС оценил вероятность войны с Россией
- Выборы на Донбассе: Нуланд угомонила Захарченко
- Полиция проверяет все пассажирские поезда в Луганской области11:30
- Боевиков «ДНР» уличили в обстреле КПВВ «Майорское»11:00
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди10:48
- Адская ночь на Донбассе: оккупанты 33 раза обстреляли позиции ВСУ10:09
- Оккупационные «власти ДНР» цинично поздравили шахтеров в Горловке07:25
- Появились фотографии проукраинских листовок из оккупированной Луганщины22:34
- Из-за обстрелов во Врубовке пострадало 47 домов22:06
- "Даже "Грады" работают, такого давно не было" - в Донецке гремят взрывы и носятся машины с боевиками21:43
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк21:10
- В праздничные дни бойцы ООС схватили на Донбассе 4 террористов "ДНР"20:11
- Полиция проверяет все пассажирские поезда в Луганской области11:30
- Накроет ли Россию мощное цунами вместе с Аляской: сильное землетрясение всколыхнуло побережье США11:16
- Боевиков «ДНР» уличили в обстреле КПВВ «Майорское»11:00
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди10:48
- Должен знать каждый украинец: главные мифы о субсидиях10:37
- Крым накрыло «химическое облако»: люди в панике10:20
- Адская ночь на Донбассе: оккупанты 33 раза обстреляли позиции ВСУ10:09
- Вже з 1 жовтня: українцям планують підвищити зарплати, дізнайтесь на скільки і кому09:50
- Гороскоп на неделю с 27 августа по 2 сентября 2018 года09:35
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- Психопаты, садисты и убийцы: бегите от этих знаков Зодиака17:17
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали20:57
- Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом20:38
- Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет19:15
- Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры17:15
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- Под Горловкой серьезный пожар
- В Донецке произошел большой пожар
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки