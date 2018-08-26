Накроет ли Россию мощное цунами вместе с Аляской: сильное землетрясение всколыхнуло побережье США

26.08.2018 11:16

Землетрясение магнитудой 6,0 и эпицентром на глубине около 35 километров произошло у берегов Соединенных Штатов Америки вблизи РФ.

В субботу, 25 августа, у берегов штата Аляска в Соединенных Штатах Америки случилось мощное землетрясение, передает "Диалог.UA" Информацию о природном коллапсе сообщает американская Геологическая служба. Согласно данным экспертов, эпицентр землетрясения располагался на глубине около 35 километров в 22 километрах к юго-востоку от острова Амукта. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения нет. Также специалисты не объявляли об угрозе цунами. Напомним, в конце июня жители Кривого Рога сообщали о землетрясении.



