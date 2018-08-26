В Афганистане заявили об убийстве лидера «ИГИЛ»

26.08.2018 22:42

В столице Афганистана заявили об убийстве лидера террористической группировки «Исламское государство» Саада Архаби. По этом сообщает DW.

По данным СМИ, лидер афганского крыла «ИГИЛ» вместе со сторонниками погиб в результате серии авиаударов в провинции Нангархар.

Афганская спецслужба Национального директората безопасности сообщает, что кроме того уничтожили два лагеря боевиков ИГ и большое количество оружия и боеприпасов.

В спецслужбе уточнили: «Саад Архаби был уже четвертым руководителем ИГ в Афганистане. Его предшественники были так же убиты с помощью авиаударов. В последний раз сообщалось о ликвидации главы ИГ в Афганистане Абу Сайеда, которого американские военные убили в июле 2017 года в провинции Кунар».

Источник: https://donpress.com