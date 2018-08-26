В республиканской партии США назвали место похорон Маккейна

26.08.2018 15:00

Скончавшегося вчера американского сенатора Джона Маккейна похоронят в столице штата Мэриленд Аннаполисе.

Источники в Республиканской партии США сообщили, что прощание с Маккейном состоится в здании законодательной ассамблеи штата Аризоны, который Маккейн представлял в американском Конгрессе на протяжении 35 лет.

На данный момент в Аннаполисе точную дату похорон не сообщили.

Источник: https://donpress.com