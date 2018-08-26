Последние новости раздела
- В США из-за тяжелой болезни скончался сенатор Джон Маккейн09:12
- Кум Путина Медведчук анонсировал освобождение Сенцова: "Наши люди его посадили, мы его и выпустим"09:00
- Заминировали мост, чтобы РФ не "прорвалась" в Украину: пропагандистка Скабеева опозорилась враньем о Крыме08:45
- Работа мечты: на Мальдивах ищут продавца книг07:56
- На аукцион выставят личные вещи Виктора Цоя07:38
- Крупнейший вулкан Европы проснулся, лава сжигает все на своем пути: жуткие ФОТО, ВИДЕО07:10
- В России рассказали, что спасло Киев от вторжения войск Путина17:42
- Донбасс внезапно прозрел и "воет": "Сурковско-ахметовская банда нас ограбила, война - только прикрытие"09:50
- "Айдар" после мощного боя с врагом собрал щедрый "урожай": россияне, бежав, побросали "улики"07:56
- Кремль стягивает на Донбасс небывалые объемы вооружения: террористы ждут "переломного момента"07:33
В США из-за тяжелой болезни скончался сенатор Джон Маккейн
26.08.2018 09:12
В США в возрасте 81 года от опухоли головного мозга скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн.
Американские СМИ сообщают: «Джон Маккейн умер в возрасте 81 года». Президент США Дональд Трамп выразил соболезнование семье сенатора и отметил: «Мои глубочайшие соболезнования семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!».
Джон Маккейн известен поддержкой Украины и резкой критикой действий президента РФ Владимира Путина. Американский сенатор посещал зону боевых действий на Донбассе и призывал Дональда Трампа быть жестче по отношению к РФ.
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, болезнь, онкология, сенатор, умерший
Читайте также:
- Спасти Короля могут только собранные всем миром деньги на операцию
- По дружковцам бьют заводы и "нелегалы", автотранспорт и "железная" вода
- Составлена всемирная карта суицида!
- Латышка приехала в Донецк за спасением от боли
- Американская радиостанция объявила о смерти Патрика Суэйзи!
- Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями. Страшнее рака - безразличие к себе
- Оккупационные «власти ДНР» цинично поздравили шахтеров в Горловке07:25
- Появились фотографии проукраинских листовок из оккупированной Луганщины22:34
- Из-за обстрелов во Врубовке пострадало 47 домов22:06
- "Даже "Грады" работают, такого давно не было" - в Донецке гремят взрывы и носятся машины с боевиками21:43
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк21:10
- В праздничные дни бойцы ООС схватили на Донбассе 4 террористов "ДНР"20:11
- Почему Порошенко в День независимости ничего не сказал о мирных планах по Донбассу19:40
- В оккупированном Луганске наемники укрепляют центр города19:12
- "ДНРовцы" в трауре: на Донбассе ликвидирован Маугли18:37
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе18:09
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- В США из-за тяжелой болезни скончался сенатор Джон Маккейн09:12
- Кум Путина Медведчук анонсировал освобождение Сенцова: "Наши люди его посадили, мы его и выпустим"09:00
- Заминировали мост, чтобы РФ не "прорвалась" в Украину: пропагандистка Скабеева опозорилась враньем о Крыме08:45
- На Прикарпатье река унесла в пропасть несколько зданий: под угрозой десятки жилых домов08:28
- Украина без Крыма: нардеп вляпался в скандал на День Независимости08:10
- Работа мечты: на Мальдивах ищут продавца книг07:56
- На аукцион выставят личные вещи Виктора Цоя07:38
- Оккупационные «власти ДНР» цинично поздравили шахтеров в Горловке07:25
- Крупнейший вулкан Европы проснулся, лава сжигает все на своем пути: жуткие ФОТО, ВИДЕО07:10
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- Психопаты, садисты и убийцы: бегите от этих знаков Зодиака17:17
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали20:57
- Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом20:38
- Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет19:15
- Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры17:15
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- Под Горловкой серьезный пожар
- В Донецке произошел большой пожар
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки