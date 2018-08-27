- Нардеп: конечная цель санкций США – дворцовый переворот в РФ и смена Путина17:00
- Полиция силой разогнала протестующих в центре Кишинева15:37
- Зрители в шоке! Боксер сбежал с ринга сразу после начала боя. ВИДЕО15:01
- Стратегия хаоса: Россия намеревается отсечь Украину от моря – вице-адмирал Гайдук14:02
- Чупакабра стала все чаще появляться в Индии13:15
- Россия готовится к большой войне - ожидается тестирование ядерного удара12:38
- Россию из-за санкций разделят на 14 частей11:37
- Россия разработала стратегию удушения Донбасса - названы детали11:20
- Вступили в силу мощные санкции США, введенные против России10:04
- "Путин не допустит полного провала "р***кой весны" в "ДНР". Судьба Захарченко и его окружения решена" - историк09:00
Нардеп: конечная цель санкций США – дворцовый переворот в РФ и смена Путина
Как информирует replyua.net, в недавнем интервью «112 каналу» одиозный украинский политик, кум Путина Виктор Медведчук заявил, что вопросом санкций Россию не испугать и новый пакет американских санкций обязательно вызовет асимметрическую реакцию, Вашингтон увидит в ответ неприятные для себя последствия.
Не согласен с Медведчуком народный депутат Александр Кирш, который считает, что говорить про ассиметричные санкции России в отношении США просто смешно и не имеет никакого смысла. Вот, если Вашингтон заморозит счета российских миллионеров в Америке – это одно дело, а, если Россия заморозит счета американских миллионеров в России, то это народ США вовсе не почувствует.
Александр Кирш отметил, что, если отбросить юмор, то все идет к дворцовому перевороту в России. Россия движется к тому, что олигархи все-таки не железные и может быть перейдена та граница, когда уже Путину удержать ситуацию не удастся. Количество тех, кто сегодня в России находится в самом верху и недоволен политикой Путина увеличивается. Путина просто поставят перед выбором – менять политику или же уходить. Конечная цель США в вопросе санкций именно в этом и состоит. На то, что Путин поменяет свою политику надеяться не приходится, а вот то, что российское правительство, состоящее сплошь из олигархов, будет настолько недовольно ситуацией, что постарается сменить путина – это представляется более реальным.
Теги: Россия, США, Донбасс, переворот, Путин, санкции
- Как новые санкции США против России могут повлиять на агрессию Кремля
- Будет и дальше кошмарить: стало известно, какие шаги предпримет Путин в отношении Украины
- В США снимет санкции с России? Тиллерсон выдвинул Путину ряд условий
- Запад знает, как победить Россию
- Три сценария Кремля по Донбассу: чего больше всего боится Путин
- Политолог заявил, что Трамп и Путин хотят "впихнуть" Донбасс обратно в Украину на кремлевских условиях
- В «Л/ДНР» запахло переворотом16:45
- В ОБСЕ рассказали, что нужно сделать для бесперебойной работы КПВВ «Майорск»16:35
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»16:17
- Разруха в "ДНР" достигла новой точки: жительница Углегорска поразила Сеть рассказом о ситуации на Донбассе15:53
- В Мариуполе россиянин обокрал вагон "Укрзализныци"15:20
- Из-за боевых действий, Горловка погрузилась во тьму14:15
- Люди в Луганской области задыхаются от жуткой вони, уже третьи сутки пылает пожар на химзаводе13:45
- Важная информация для украинцев, пересекающих КПВВ12:45
- Взятка за украинский язык: В «ДНР» посадили «замминистра образования»10:33
- Обстрелы, подрывы на минах. На Донбассе в воскресенье зафиксирован резкий рост потерь ВСУ09:49
- Школа и деньги: за что платить?17:15
- Нардеп: конечная цель санкций США – дворцовый переворот в РФ и смена Путина17:00
- В «Л/ДНР» запахло переворотом16:45
- В ОБСЕ рассказали, что нужно сделать для бесперебойной работы КПВВ «Майорск»16:35
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»16:17
- Разруха в "ДНР" достигла новой точки: жительница Углегорска поразила Сеть рассказом о ситуации на Донбассе15:53
- Полиция силой разогнала протестующих в центре Кишинева15:37
- В Мариуполе россиянин обокрал вагон "Укрзализныци"15:20
- Зрители в шоке! Боксер сбежал с ринга сразу после начала боя. ВИДЕО15:01
- Синоптики: в последние дни августа погода преподнесет сюрприз14:45
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Под Горловкой серьезный пожар
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- В Донецке произошел большой пожар
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе