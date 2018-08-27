- Полиция силой разогнала протестующих в центре Кишинева15:37
- Зрители в шоке! Боксер сбежал с ринга сразу после начала боя. ВИДЕО15:01
- Стратегия хаоса: Россия намеревается отсечь Украину от моря – вице-адмирал Гайдук14:02
- Чупакабра стала все чаще появляться в Индии13:15
- Россия готовится к большой войне - ожидается тестирование ядерного удара12:38
- Россию из-за санкций разделят на 14 частей11:37
- Россия разработала стратегию удушения Донбасса - названы детали11:20
- Вступили в силу мощные санкции США, введенные против России10:04
- "Путин не допустит полного провала "р***кой весны" в "ДНР". Судьба Захарченко и его окружения решена" - историк09:00
- Массовые протесты в Молдове: в центре Кишинева назревает майдан08:15
Полиция силой разогнала протестующих в центре Кишинева
В понедельник утром полиция силой разогнала акцию протестующих, которые требовали отставки правительства в центре Кишинева.
Об этом сообщают молдавские информационные агентства. Более того, разгон произошел в День независимости Молдовы, который страна празднует сегодня. Один из организаторов акции протеста в комментарии СМИ рассказал, что в 5 утра к площади приехали 15 автобусов полиции.
Через час они перекрыли движение в центре и окружили людей, которые находились возле памятника Штефану чел Маре. Органы правопорядка зачитали протестующим распоряжение местной мэрии о планах проведения официальных мероприятий в центре Кишинева в День независимости, заявив о насильственной эвакуации.
При этом протестующие оказали сопротивление полицейским, после чего силовики применили силу. СМИ сообщают, что сегодня с утра центр Кишинева был перекрыт, а кордоны полиции усилены. Силовики находятся в центре города в полном обмундировании на случай возобновления акции протеста.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Молдова, Кишинев, полиция, митинг
- Путин готовит сценарий "Новороссии" для Молдовы? Марионеточный президент Приднестровья угрожает Кишиневу сбором "ополченцев". ВИДЕО
- Снегопад и шквальный ветер: в столице Молдовы объявили чрезвычайное положение (ФОТО, ВИДЕО)
- Марш протеста отчаявшихся людей против нынешней власти жестоко "успокоили" правоохранители (ВИДЕО)
- Массовые протесты в Молдове: в центре Кишинева назревает майдан
- В центре Кишинёва 100 тысяч человек попросились в Евросоюз
- В Краматорске и Славянске будет работать новая патрульная полиция
- Разруха в "ДНР" достигла новой точки: жительница Углегорска поразила Сеть рассказом о ситуации на Донбассе15:53
- В Мариуполе россиянин обокрал вагон "Укрзализныци"15:20
- Из-за боевых действий, Горловка погрузилась во тьму14:15
- Люди в Луганской области задыхаются от жуткой вони, уже третьи сутки пылает пожар на химзаводе13:45
- Важная информация для украинцев, пересекающих КПВВ12:45
- Взятка за украинский язык: В «ДНР» посадили «замминистра образования»10:33
- Обстрелы, подрывы на минах. На Донбассе в воскресенье зафиксирован резкий рост потерь ВСУ09:49
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил09:15
- "Путин не допустит полного провала "р***кой весны" в "ДНР". Судьба Захарченко и его окружения решена" - историк09:00
- В Горловке разбирают целые здания на стройматериалы08:33
- Разруха в "ДНР" достигла новой точки: жительница Углегорска поразила Сеть рассказом о ситуации на Донбассе15:53
- Полиция силой разогнала протестующих в центре Кишинева15:37
- В Мариуполе россиянин обокрал вагон "Укрзализныци"15:20
- Зрители в шоке! Боксер сбежал с ринга сразу после начала боя. ВИДЕО15:01
- Синоптики: в последние дни августа погода преподнесет сюрприз14:45
- Украину ждет "валютный шок" – стремительное подорожание доллара14:29
- Из-за боевых действий, Горловка погрузилась во тьму14:15
- Стратегия хаоса: Россия намеревается отсечь Украину от моря – вице-адмирал Гайдук14:02
- Люди в Луганской области задыхаются от жуткой вони, уже третьи сутки пылает пожар на химзаводе13:45
- В Украине объявлена чрезвычайная пожароопасность13:30
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Под Горловкой серьезный пожар
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- В Донецке произошел большой пожар
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе