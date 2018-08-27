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Россия готовится к большой войне - ожидается тестирование ядерного удара

27.08.2018 12:38
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Россия готовится к большой войне - ожидается тестирование ядерного удара

На учениях "Восток-18", в которых примут участие Россия, Монголия и Китай, проведут симуляцию ядерного нападения.

Об этом сообщает издание "Голос Америки", передает "Диалог.UA". Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу анонсировал проведение совместных военных учений армии РФ, Монголии и Китая. Военные учения должны пройти с 11 по 15 сентября на территории России. Также в процессе будут задействованы китайские и монгольские военные. Сообщается, что китайские чиновники отправят на учения более трех тысяч солдат и 30 самолетов, монгольская сторона пока не сделала заявления о количестве участвующих военных со своей стороны.

Однако американская разведка сообщила, что во время учений "Восток-18" будет отрабатываться ядерный удар. Сообщается, что будет использовано новое маломощное ядерное оружие, которое Россия тестирует на учениях "Восток". Представитель Пентагона Эрик Пагон уже сделал официальное заявление относительно данных учений. По его словам, российская сторона должна предоставить полную информацию относительно данных учений в Европе, для того чтобы полностью минимизировать все риски недопонимания обеих сторон.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, война, ядерное оружие, ядерная война
 
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