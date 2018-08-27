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Россию из-за санкций разделят на 14 частей
Из-за ухудшения экономических показателей в России был разработан проект по разделению страны на 14 частей — макрорегионов.
Такое предложение было сделано Минэкономразвития. Отмечается, что документ внесут в правительство в сентябре, а сама стратегия должна быть утверждена в ноябре.
По информации, данные части якобы будут похожи на федеральные округа, но с большим дроблением. Так, Сибирский федеральный округ может быть разделен на Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский макрорегионы, а Центральный округ — на Центральный и Центрально-Черноземный макрорегионы. Также, в российском ведомстве планируют выделить Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский регионы.
По ожиданиям Минэкономразвития в случае такого деления экспортные перевозки товаров всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, возрастут почти на 30% к 2025 году.
Источник: https://donpress.com
Теги: политика, Россия, США, Донбасс, агрессия, санкции
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