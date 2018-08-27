Возможно «Новичок». В Британии новое отравление химическим веществом.

27.08.2018 21:30

В британском городе Бат правоохранители зафиксировали новый случай отравления неизвестным химическим веществом.

Как отмечают местные СМИ, сегодня специалисты в защитных костюмах опечатали квартиру, в которой нашли тело умершего двадцатилетнего парня. При этом полицейские пожаловались на недомогание после посещения жилья и предположили, что в помещении распылили неизвестное химическое вещество.

В то же время в полиции заявили, что для общественности этот инцидент не представляет риска. В полиции смерть парня назвали «необъяснимой», но не подозрительной.

Источник: https://donpress.com