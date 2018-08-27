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Зрители в шоке! Боксер сбежал с ринга сразу после начала боя. ВИДЕО
27.08.2018 15:01
Американский боксер тяжелой весовой категории Кертис Харпер отказался от поединка с нигерийцем Эфе Аджагбой и ушел с ринга. Сразу после гонга о начале первого раунда боя американец развернулся и покину арену. Об этом пишет "Сегодня".
Таким жестом боксер хотел оставить послание организаторам боксерского поединка. Американский спортсмен был возмущен размером гонорара, который он должен был получить за этот бой. Получит ли он его теперь - неизвестно.
Таким образом, боксер из Нигерии Эфе Аджагбой остался непобежденным. На счету Аджагбоя шесть побед, и до дисквалификации Харпера все они были достигнуты нокаутом.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, спорт, бокс, боксер
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