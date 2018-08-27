Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Зрители в шоке! Боксер сбежал с ринга сразу после начала боя. ВИДЕО

27.08.2018 15:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зрители в шоке! Боксер сбежал с ринга сразу после начала боя. ВИДЕО

Американский боксер тяжелой весовой категории Кертис Харпер отказался от поединка с нигерийцем Эфе Аджагбой и ушел с ринга. Сразу после гонга о начале первого раунда боя американец развернулся и покину арену. Об этом пишет "Сегодня".

Таким жестом боксер хотел оставить послание организаторам боксерского поединка. Американский спортсмен был возмущен размером гонорара, который он должен был получить за этот бой. Получит ли он его теперь - неизвестно.

Таким образом, боксер из Нигерии Эфе Аджагбой остался непобежденным. На счету Аджагбоя шесть побед, и до дисквалификации Харпера все они были достигнуты нокаутом.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, спорт, бокс, боксер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх