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Facebook впервые удалил аккаунты топ-чиновников

29.08.2018 17:30
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Facebook впервые удалил аккаунты топ-чиновников

Социальная сеть Facebook удалила страницы ряда руководителей армии Мьянмы, которых обвиняют в геноциде.

Несколько дней назад миссия комитета ООН по правам человека по изучению ситуации в Мьянме опубликовала доклад, в котором говорится, что действия местного правительства и армии имеют признаки геноцида против народа рохинджа. ООН выразила возмущение регулярными карательными операциями, которые военные Мьянмы проводят в северных штатах страны – Ракхайн, Качин и Шан.

После этого руководство Facebook сообщило, что удалило страницы руководителей армии Мьянмы, которые ответственны за геноцид рохинджа. Среди них – главнокомандующий армии Минг Аун Хлаин и его заместитель. В целом речь идет о 18 личных аккаунтах и еще 52 страницах. Их общая аудитория составляла примерно 12 миллионов человек.

Стоит отметить, что это первый случай, когда Facebook намеренно удаляет аккаунты политиков или военных руководителей.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, Мьянма, Facebook, социальные сети, аккаунт
 
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