НАТО подтвердило масштабное прибытие ВМС РФ к берегам Сирии

29.08.2018 12:30

В НАТО подтвердили масштабное наращивание в Средиземном море у берегов Сирии российского военно-морского флота.

Пресс-секретарь генсека Альянса Оана Лунгеску: «Военно-морской флот России направил в Средиземное море значительные военно-морские силы, в том числе несколько кораблей, оснащенных современными крылатыми ракетами».

Источник: https://donpress.com