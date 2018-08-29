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Российский журналист раскрыл, как Кремль готовится к мировой войне и кто пострадает первым

29.08.2018 11:25
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Российский журналист раскрыл, как Кремль готовится к мировой войне и кто пострадает первым

Российские учения "Восток - 2018" являются знаком для всего мира, что Россия готовится к мировой войне.

Об этом сообщил российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что более 300 тыс. военных примут участие в российских учениях "Восток - 2018", это будут самые дорогостоящие военные сборы с 1981 года.

По его словам, российское правительство в течение пяти лет детально готовится к развязыванию Третьей мировой войны, которая, скорее всего, начнется с маленькой региональной стычки в Европе. Фельгенгауэр утверждает, что крупнейшие российские учения "Восток - 2018", которые пройдут в сентябре, являются явным доказательством того, что в ближайшее время будет развязан какой-то крупный конфликт.

Журналист отмечает, что в учениях примет участие 300 тысяч человек, а для подготовки локальной войны-однодневки такое количество не требуется. По его словам, Россия регулярно наращивает количество солдат на учениях и проводит их все чаще, чтобы постоянно быть в форме и начать активные боевые действия с первых дней войны. Косвенные признаки указывают на подготовку Москвы к масштабной бойне. Россия и Китай проведут крупнейшие военные учения с участием Путина.



Теги: Россия, Донбасс, война, Кремль
 
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