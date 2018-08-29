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Россияне в шоке! Путин сделал важное заявление о повышении пенсионного возраста

29.08.2018 14:30
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Россияне в шоке! Путин сделал важное заявление о повышении пенсионного возраста

Президент РФ внес предложение, повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65.

Ранее в правительстве предлагалось женщинам выходить на пенсию в 63 года. Об этом Путин сказал в ходе телеобращения.

» Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет, «— сказал Путин.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Путин, пенсионер, возраст, пенсии
 
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