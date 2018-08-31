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Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко

31.08.2018 12:05
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Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко

Четверг, 30 августа, стал для России днем смерти не только народного артиста СССР, певца Иосифа Кобзона, но и еще как минимум троих известных людей.

Как сообщают российские СМИ, в этот же день ушли из жизни муж главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко — Владимир, академик РАН Александр Исаев, а также актер и ветеран КВН Сергей Таланов. 

О смерти Владимира Матвиенко СМИ узнали после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко выразил главе СовФеда свои соболезнования, пишет «Московский комсомолец».

Матвиенко — отставной полковник медслужбы, работал в Военно-медицинской петербургской академии. После выхода на пенсию долго и тяжело болел, не вставал из инвалидного кресла.

86-летний Исаев был главой Научного совета Российской академии наук по лесу, сообщает ТАСС. В 1984 году стал академиком АН СССР, с 1991-го — академик РАН. Написал более 300 научных работ, включая 10 монографий, повлиявших на развитие науки о лесе в России.

По словам доктора географических наук Евгения Шварца, «это был добрейший, мудрейший, честнейший человек, который очень любил лес».

О смерти 57-летнего ветерана КВНа, заслуженного артиста России Сергея Таланова сообщил на его странице в Facebook его друг Владимир Каргопольцев. Актер запомнился зрителям ролями во многих сериалах, в том числе «Глухаре» и «Кадетстве» (снялся в более чем 30 картинах). Ранее работал в программах «Оба-на!», «Джентльмен-шоу», «33 квадратных метра», «Фитиль» и Московском театре клоунады.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Россия, Донбасс, актер, Иосиф Кобзон, умерший, академик
 
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