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Европа отказывается от перехода на летнее и зимнее время

31.08.2018 15:17
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Европа отказывается от перехода на летнее и зимнее время

 

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС планирует отменить перевода часов на летнее и зимнее время. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает ЕП.

Решение будет принято после того, как большинство опрошенных граждан ЕС заявили, что перевод часов следует отменить.

Более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов в летнее и зимнее время. В крупнейшем онлайн-опросе в истории ЕС приняли участие около 4,6 миллиона человек.

Юнкер сказал, что он будет настаивать на отмене перехода на летнее/зимнее время и Еврокомиссия "примет решение по этому вопросу сегодня".

"Мы провели опрос, миллионы ответили и верят, что в будущем летнее время должно быть круглый год, и это произойдет. Люди этого хотят, мы это сделаем", - сказал Юнкер.

Впрочем, воплотить это решение в жизнь быстро не удастся. Европейской комиссии необходимо будет согласовать это решение, и выдвинуть проект документа об отмене летнего времени. Европарламент и 28 стран-членов блока также должны утвердить документ.

Летнее время в его сегодняшнем виде было введено в Германии в 1980 году. Другие европейские страны ввели эту норму с целью экономии энергии даже раньше. С 2002 изменение времени было урегулировано нормами ЕС.

Ежегодно государства-члены ЕС переводят стрелки часов в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября.

В феврале в Европарламенте призвали пересмотреть процедуру изменения времени, заявив, что она может иметь "негативные последствия на здоровье человека". Многие граждане ЕС жалуются на то, что из-за перевода стрелок часов у них нарушен биоритм, возникают трудности со сном, раздражение и снижается концентрация.

Источник: from-ua.com 



Теги: Донбасс, Европа, зима, перевод часов, перевод стрелок
 
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