Ученые выяснили, как телевизор и смартфоны влияют на интимную жизнь

31.08.2018 13:00

В среднем, люди тратят до 11 часов времени за просмотром и чтением медиа-контента.



Просмотр телевизора дома вредит сексуальной жизни супругов, уменьшая занятия сексом на 6% по сравнению с теми, у кого телевизора нет, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.



Это выяснили американские ученые из Делаверского университета, которые опубликовали результаты своей работы на сайте Национального бюро экономических исследований США.



Они проанализировали данные почти 4 миллионов человек из 80 стран. Выяснилось, что основными "врагами" сексуальной жизни они считают смартфоны и просмотр телевизора.



В результате исследования выяснилось, что в среднем, люди тратят до 11 часов времени за просмотром и чтением медиа-контента.



Основной пик использования смартфонов и телевизора приходится на вечерние часы, когда люди могли бы заняться сексом.



Ученые напомнили, что секс полезен для иммунной системы, помогает сжечь лишние калории и укрепляет супружество.