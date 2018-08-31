В Каспийском море выловили неизвестное существо

31.08.2018 09:00

Многие экологи обеспокоены таким расположением дел.



Моряки уверены, что существо чем-то походит на ската, но специалисты на данный момент более подробно изучают этот вопрос.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vistanews.ru.



Сообщается, что в Каспийском море во время нефтедобычи специалисты случайно выловили до сих пор неизвестное науке существо. Моряки сообщили, что «нечто» имеет некое сходство со скатом, но пока неизвестно к какому вообще виду существо принадлежит. На данный момент в Казахстанском институте рыбного хозяйства проводят исследования, чтобы обнаружить наиболее близких родственников необычного морского обитателя.



Возможно, что это определенного рода мутация или же скрещивание двух видов. Тем не менее, испытания и проверки проводятся в строжайшей секретности и результаты, возможно, будут опубликованы позже.



Они утверждают, что ситуация в Каспийском море в принципе благоприятствует такого рода мутациям и обитатели морских глубин могут быть им подвержены, а впоследствии ужасно страдать после таких природных манипуляций.



Возможно, несколько усовершенствованные рыбы и смогут существовать и даже доминировать над другими, но порой такие изменения приводят к плачевному исходу для определенного вида животных.