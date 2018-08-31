- МИД Украины и Венгрия достигли важной договоренности по Закарпатью16:13
- РФ строит заграждение на границе с Украиной: опубликованы фото15:49
- Европа отказывается от перехода на летнее и зимнее время15:17
- В России взорвался завод по производству авиационных бомб - людям грозит химическое отравление: много погибших и раненых 14:43
- Ученые выяснили, как телевизор и смартфоны влияют на интимную жизнь13:00
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко12:05
- Российские дипломаты обвинили Украину в «пиратстве» судов в Азовском море11:45
- Европейские партнеры США выступили против предоставления Украине Javelin11:30
- Дождались: россияне начали демонтаж Крымского моста (ВИДЕО)10:57
- «Уезжайте из России и забирайте родственников»: Омелян в прямом эфире обратился к соотечественникам10:40
В России взорвался завод по производству авиационных бомб - людям грозит химическое отравление: много погибших и раненых
На заводе работает более пяти тысяч человек. Взрыв прогремел сегодня, 31 августа. По последним данным, погибли три работника, еще четыре человека ранены, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".
Сообщается, что есть без вести пропавшие, эти люди могут быть под завалами. Но точное количество тех, кого не могут сейчас найти, остается неизвестным, так как источники называют разное количество.
Источники информируют, что руководство завода в экстренном порядке приказало начальникам цехов пересчитать всех работников. На заводе начата эвакуация, а всю территорию плотно оцепили. Также выяснилось, что после взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области начался пожар. Его эпицентр – в цеху 19, где уничтожались боеприпасы. В то же время в соцсетях очевидцы сообщают, что в сторону завода поехало много скорых, а опубликованная "официальная" информация достаточно противоречивая. К тому же все свежие данные по трагедии от очевидцев на месте тут же удаляются из пабликов, где люди пишут данные о взрыве.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, взрыв, бомба, завод, авиация
- В России взорвался завод по производству хлора
- В Нальчике обнаружены две самодельные бомбы в центре жилого массива
- Николай Азаров назвал оппозицию "сказочниками" и напугал народ однополой любовью
- В России закрылись три автогиганта
- Взрыв в Домодедово: бомба была начинена камнями
- Украинский миллионер приобрел ликеро-водочный завод в России
- Оккупанты ОРЛО «снимают фильм» о боях на Светлодарской дуге15:35
- Для жителей прифронтового Бердянского запустили бесплатный автобус на Мариуполь15:01
- НА ДОНБАССЕ ИЗ-ЗА БЛИЗОСТИ К ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕ ОТКРОЮТСЯ 10 ШКОЛ14:25
- Тимошенко пообещала закончить «клоунаду» на Донбассе14:13
- Выплатит ли Украина всем освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР» по 100 тыс. грн11:17
- Ситуация на КПВВ Донбасса 31 августа: «Новотроицкое» работает09:35
- Захарченко объявил в «республике» трехдневный траур09:17
- Главари «ДНР» вывозят свои семьи в РФ07:30
- КЛИМКИН АНОНСИРОВАЛ ОЧЕРЕДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В «НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ»07:15
- ОБСЕ на Донбассе зафиксировала перевозку боеприпасов из РФ22:31
- МИД Украины и Венгрия достигли важной договоренности по Закарпатью16:13
- РФ строит заграждение на границе с Украиной: опубликованы фото15:49
- Оккупанты ОРЛО «снимают фильм» о боях на Светлодарской дуге15:35
- Европа отказывается от перехода на летнее и зимнее время15:17
- Для жителей прифронтового Бердянского запустили бесплатный автобус на Мариуполь15:01
- В России взорвался завод по производству авиационных бомб - людям грозит химическое отравление: много погибших и раненых 14:43
- НА ДОНБАССЕ ИЗ-ЗА БЛИЗОСТИ К ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕ ОТКРОЮТСЯ 10 ШКОЛ14:25
- Тимошенко пообещала закончить «клоунаду» на Донбассе14:13
- Супрун назвала школьные линейки опасными для здоровья детей13:50
- Можно ли есть пищу, которая начала плесневеть?13:37
- Можно ли есть пищу, которая начала плесневеть?13:37
- В Украине запретили важную вакцину из-за русского языка09:50
- 4 знака зодиака, которым улыбнётся удача в сентябре 201808:45
- Происходящее на Донбассе – разминка, осенью стоит ждать обострения – эксперт17:01
- "Я ненавижу Майдан": что Кобзон говорил об Украине. ВИДЕО16:27
- За такое раньше никогда не штрафовали: водителям подготовили новые правила15:01
- Самая вредная поза для сна22:39
- Ученые назвали возраст «максимального счастья»22:15
- Названы сладости, которые можно есть во время диеты19:17
- Как вылечить плоскостопие взрослому: 10 советов17:25
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута
- В Донецке сгоняют бюджетников на очередной митинг
- В "ДНР" смирились, что Путин их "кинул", и готовятся к новому громкому "референдуму" - подробности
- В Донецке назревает зачистка
- Из разграбленной "ДНР" сбежали родные Захарченко и Тимофеева: в Донецке нет уже ни денег, ни оборотов
- В "ЛНР" схватили подростков, уничтожавших флаги бандитской республики
- Украина подняла боевую авиацию и вертолеты в небе над Донбассом
- В Горловке среди бела дня убивают стариков за сумку с продуктами