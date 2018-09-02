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Массовые протесты в России: тысячи людей вышли на улицы
02.09.2018 16:35
В России после проведения пенсионной реформы прокатилась волна протестов.
Российские СМИ сообщают, что в Москве на проспекте Академика Сахарова началась акция против повышения пенсионного возраста. Так, на проспекте Академика Сахарова собрались всего 5500 человек.
Подобная акция прошла и во Владивостоке, в ней приняли участие 2000 человек. В Новосибирске на протестный митинг пришли до 2500 тысяч человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Путин, пенсионная реформа
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