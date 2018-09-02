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Неизвестные расстреляли сотрудников автосервиса, видео не для слабонервных
02.09.2018 20:00
В субботу, 1 сентября, в автосервисе Москвы неизвестные устроили стрельбу. Ранили сотрудника автосервиса и скрылись в неизвестном направлении. Стрелков уже ищут.
На западе Москвы конфликт группы мужчины с сотрудниками автосервиса закончился стрельбой, сообщают российские средства массовой информации. Пострадал сотрудник автосервиса, скорая госпитализировала его с ранением в живот. Сообщается, что стрелявшие скрылись с места происшествия на чёрном автомобиле Infiniti. В городе объявлен план "Перехват".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Москва, стрельба, расстрел, автосервис
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