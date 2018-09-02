Судный день приближается: на видео попал самый страшный секрет NASA

02.09.2018 21:00

Сеть взбудоражил ролик, в котором запечатлен странный космический объект, пишет Знай.

Соответствующее видео опубликовал житель Пенсильвании. Автор ролика убежден, что работники американского агентства NASA специально скрывают от общественности факты о контактах с представителями внеземной цивилизации.

В США сняли на камеру планету, данные о которой якобы не разглашают в космическом агентства страны.

В комментариях пользователи сразу же начали писать о тенденции американских властей все скрывать от человечества и держать ее в неведении относительно реальной обстановки в плане коммуникаций с пришельцами.

На видео запечатлен объект, который назвали Планетой X или Нибиру. Один из комментаторов написал: «Судный день приближается».

Источник: https://from-ua.com