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Судный день приближается: на видео попал самый страшный секрет NASA

02.09.2018 21:00
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Судный день приближается: на видео попал самый страшный секрет NASA

Сеть взбудоражил ролик, в котором запечатлен странный космический объект, пишет Знай.

Соответствующее видео опубликовал житель Пенсильвании. Автор ролика убежден, что работники американского агентства NASA специально скрывают от общественности факты о контактах с представителями внеземной цивилизации.

В США сняли на камеру планету, данные о которой якобы не разглашают в космическом агентства страны.

В комментариях пользователи сразу же начали писать о тенденции американских властей все скрывать от человечества и держать ее в неведении относительно реальной обстановки в плане коммуникаций с пришельцами.

На видео запечатлен объект, который назвали Планетой X или Нибиру. Один из комментаторов написал: «Судный день приближается».

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, космос, мир, NASA, Апокалипсис
 
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