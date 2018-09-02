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Уфологи в шоке: на Луне заметили неизвестных существ

02.09.2018 18:01
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Уфологи в шоке: на Луне заметили неизвестных существ

Житель Воронежа Павел Дашков снял на видео Луну в максимальном приближении на видеокамере.

Об этом сообщают российские СМИ.

Он расположился рядом с магазином "Пятерочка" на одной из улицы города и сделал ролик, как выглядит естественный спутник Земли. Воронежці во время съемки поразила не только красота Луны, но еще насторожило, что ее окружают неведомые движущие существа.

Павел предположил, что это птицы, только точно неизвестно, способны пернатые летать на таких больших расстояний. От Земли до Луны 384 тысячи 399 километров.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Луна, НЛО, уфология
 
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