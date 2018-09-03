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«Русский бунт»: большинство россиян намерены выйти на протесты из-за пенсий
В России продолжаются протесты против пенсионной реформы. Обещания президента Путина смягчить ее многого изменить не могут. 53 процента россиян готовы присоединиться к акциям протеста против повышения пенсионного возраста.
Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник, 3 сентября данные социологического опроса, который был проведен Аналитическим центром Юрия Левады (Левада-центром), передает Deutsche Welle.
Готовность участвовать в акциях протеста напрямую связана с возрастом и политическими предпочтениями опрошенных. Среди пенсионеров доля потенциальных протестующих составила 44 процента, среди респондентов, не достигших пенсионного возраста, — 58 процентов. Среди поддерживающих «Единую Россию» выйти на протесты готовы 44 процента, в то время как среди электората ЛДПР — 71 процент, а КПРФ — 59 процентов.
Референдум похоронит пенсионную реформу
Социологи также изучили мнение россиян о всероссийском референдуме по вопросу возраста выхода на пенсию по старости. Такой референдум хотят провести сразу несколько инициативных групп.
Если бы он состоялся в ближайшее к моменту опроса воскресенье, то 77 процентов проголосовали бы за сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию по старости и 10 процентов — против. 7 процентов опрошенных проигнорировали бы референдум.
Опрос проводился до обращения Путина, объявившего о смягчении будущего пенсионного законодательства. Однако обещания президента вряд ли принципиально поменяет мнение людей о реформе, считает социолог Левада-центра Денис Волков. По его словам, потенциально готовых выйти на улицу много, но ощущается «отсутствие лидеров».
2 сентября во многих городах России прошли акции протеста против пенсионной реформы. Самым многочисленным стал митинг коммунистов в центре Москвы, собравший около 9000 человек.
В конце августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный объявил о проведении 9 сентября общероссийской акции против повышения пенсионного возраста.
С учетом результатов вышеприведенного опроса Левада-центра, Путину предстоит в этот день изрядно понервничать…
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, Путин, пенсионная реформа, пенсии
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