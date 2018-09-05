РФ и Асад нанесли авиаудар в Идлибе, погибли гражданские

05.09.2018 10:57

Российские и сирийские самолеты нанесли удар в провинции Идлиб, несмотря на запланированную встречу лидеров РФ, Ирана и Турции для обсуждения ожидаемого наступления правительственных сил на контролируемый повстанцами регион.

Об этом, ссылаясь на Обсерваторию по правам человека, пишет Reuters.

Российские и сирийские самолеты ненесли удар по сельской местности на западной границе провинции Идлиб, погибли 13 человек, которые не были боевиками.

Авиаудар был нанесен через несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа, в котором он предостерег Россию от опрометчивой атаки на Идлиб.

В Кремле отбросили предупреждение Трампа, заявив, что в Идлибе доминируют джихадистские группировки.

Идлиб, убежище для гражданских лиц и повстанцев, которые мигрировали из других районов Сирии, а также мощных джихадистских сил, был поражен волной воздушных ударов и обстрелов в этом месяце, в возможной прелюдии к полномасштабному правительственному наступлению.

США предостерегли от любого применения там химического или биологического оружия и пообещали «решительный ответ» в случае атаки в Идлибе. Турция, которая установила военные посты в Идлибе, призвала Москву отказаться от новых массовых бомбардировок в регионе.

Однако накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция договорились о подготовке операции против террористов группировки «Фронт ан-Нусра» в Идлибе с участием сил режима президента Башара Асада. Одновременно Лавров призвал Запад не противостоять «антитеррористической операции».

Россия выступает за отмежевание сирийской оппозиции от террористов в Идлибе при одновременном проведении операции против «Фронт ан-Нусра».

Тем временем НАТО подтверждает масштабное наращивание сил российского военно-морского флота в Средиземном море у берегов Сирии. В Минобороны РФ заявляют, что США в это время наращивают на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет.

В апреле администрация Трампа собрала коалицию американских, французских и британских сил для атаки на объекты сирийского правительства, связанные с производством химического оружия, после атаки ядовитым газом погибли десятки людей в районе Дума. Дамаск, поддерживаемый Москвой, отрицает применение такого оружия.

Источник: https://antikor.com.ua