Путин отдал приказ готовить армию РФ к новой войне: Шойгу назвал территорию, на которой вспыхнет конфликт

06.09.2018 09:40

Власти Российской Федерации открыто предупредили мировое сообщество о наращивании военной мощи РФ на территории Арктики к 2020 году.

Глава Министерства обороны Российской Федерации анонсировал, что Арктика может стать платформой для новых мировых конфликтов, передает "Диалог.UA".

"Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе", - заявил глава оборонного ведомства.

По его словам, много количество государств проявляют особый интерес к данной территории. И якобы по этой причине власти РФ приняли решение о наращивании военной мощи в регионе.

На данный момент в северных широтах находятся ледоколы России, США, Германии, Швеции, Китая и Южной Кореи.

Шойгу добавил, что план Минобороны по развитию возможностей вооруженных сил в Арктике будет реализован до 2020 года.