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Британский дом моды отказался от натурального меха
07.09.2018 22:44
Британский модный дом Burberry, одежду которого любит Кейт Миддлтон, объявил о намерении отказаться от использования натурального меха
И не последнюю роль в принятии такого решения сыграл недавний скандал, разгоревшийся после того, как компания сообщила в отчете, что все непроданные коллекции бренда были уничтожены. Такое сообщение не обошло стороной защитников животных, и в Burberry были вынуждены отказаться от подобной формы ведения бизнеса.
А накануне премьерного показа коллекции дизайнера Риккардо Тиши для Burberry, намеченного на середину сентября, было принято решение еще и заменить натуральный мех искусственным.
Среди брендов, которые ранее отказались от убийства животных, уже есть Ralph Lauren, Asos, Calvin Klein, Jimmy Choo, Michael Kors.
Источник : https://ru.espreso.tv
Теги: Донбасс, мода
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