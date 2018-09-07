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Названы страны, где Россия не решается ликвидировать врагов Кремля
Остальные государства мира остаются уязвимыми перед российской разведкой, считает политолог Тарас Березовец.
На сегодняшний день Россия только на территории двух государств не рискует проводить спецоперации ГРУ по ликвидации неудобных для Кремля фигур и бывших сотрудников российских спецслужб.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Тарас Березовец, комментируя дело с отравлением в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и угрозы повторения подобных покушений, которые может инициировать руководство России.
По его словам, речь идет о США и Израиле, и "это – две страны, где РФ не решается осуществлять подобные операции".
"Последним, кстати, ликвидируемым перебежчиком на территории США был бывший министр информации РФ Михаил Лесин, которого в 2015 году убили в отеле "Дюпон Серкл" в Вашингтоне. Расправа произошла еще при президенте Обаме. Причем официальная версия – что он погиб от увечий после падения в ванной. Но реально его убили бейсбольной битой, накануне дачи показаний ФБР. И кстати сейчас это дело реанимируют в Америке после событий в Британии", – сказал он.
Оценивая потенциальные риски для Украины в связи с активизацией деятельности ГРУ за рубежом, Березовец отметил, что Украина на данный момент не может противостоять этому, поскольку даже те страны с более развитыми системами безопасностью являются уязвимыми для действий российской разведки.
"В той же Великобритании, у которой существует намного больше способов сдерживания действий иностранных спецслужб на своей территории, упустили сотрудников ГРУ, которые отравили Скрипалей. Понятно, что они действовали по поддельным паспортам, несмотря на жесткий режим контроля за пересечением границы. И несмотря на все эти предосторожности, Россия может ликвидировать своих врагов", – пояснил эксперт.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, страна, враг
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