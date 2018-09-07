Отравление в Солсбери: США, Германия, Франция и Канада обвинили спецслужбы РФ

07.09.2018 07:31

США, Германия, Канада и Франция заявили, что «полностью уверены» в выводах Британии, которая обвиняет спецслужбы РФ в отравлении Скрипалей. Лидеры стран сделали совместное заявление, сообщает сегодня Sky News.

В частности в заявлении сказано, что действия двоих сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении, «почти наверняка» были согласованы с высшим руководством России.

В совместном заявлении были подтверждены намерения «подрывать враждебную деятельность сетей зарубежных разведслужб на наших территориях, поддерживать запрет на химическое оружие».

Также лидеры государств приветствовали прогресс в расследовании преступления и призвали всех, кто располагает дополнительной информацией, обращаться к представителям власти Британии.

Источник : https://donpress