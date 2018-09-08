Плавучий кран столкнулся с Керченским мостом

08.09.2018 15:32

Сегодня утром, 8 сентября, произошло столкновение плавучего крана с автодорожной частью Керченского моста в Крыму. Об этом сообщает российское управление дорог «Тамань».

Кран сорвался с якоря и, столкнувшись с мостом, повредил мачту освещения транспортного перехода и барьерное ограждение.

«В 6.20, несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227 автодорожной части моста (это 154 км трассы А-290, участок между островом Тузла и фарватером)», — сказано в сообщении.

На данный момент движение по мосту не перекрыто, однако, из-за сильного ветра, скорость движения по Крымскому мосту ограничена до 40 км/ч.

«Движение по левой полосе трассы на участке между островом Тузла и фарватером в направлении Керчи временно ограничено для устранения повреждений инцидента», — уточняют в управлении дорог.

На устранение последствий столкновения потребуется 6−8 часов, однако работы будут возможны после снятия штормового предупреждения.

По данным метеорологов скорость ветра достигает 12−17 м/с, порывы — до 20 м/с. Высота волн — 13−20 дм.

Источник ДонПресс.