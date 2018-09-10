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"Путин вор", 1000 задержанных и сумасшедший Жириновский: итоги дня выборов в России

10.09.2018 13:35
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"Путин вор", 1000 задержанных и сумасшедший Жириновский: итоги дня выборов в России

Выборы в муниципальные органы власти и в парламент в России сопровождались протестами и ставшим уже традиционным насилием со стороны полицейских

9 сентября, в день выборов губернаторов, мэров и депутатов в России прокатилась волна антиправительственных протестов.

Несмотря на то, что изначальным поводом послужила непопулярная среди народа пенсионная реформа, к вечеру на демонстрациях стали появляться транспаранты и с более персонализированными лозунгами. Такими, как "Сечин вор" и "Путин вор".

СМИ сообщают о ставшем уже скорее традиционном насилии со стороны правоохранительных органов во время арестов демонстрантов. В целом в полиции сообщили о более 1 тыс. задержанных (включая несовершеннолетних), из которых больше всех арестовали в Санкт-Петербурге (более 450), Екатеринбурге (более 180) и Краснодаре (60 человек).

Отмечается, что в отношении некоторых участников протеста были заведены уголовные дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Отдельное внимание прессы к себе приковал одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Поддерживая свой "статус" он опять вел себя неадекватно – бросался и бил людей на Пушкинской площади в Москве.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 

 

 
 


Теги: Донбасс, выборы, Путин, протест, митинг, пенсионная реформа, Жириновский
 
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