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Российский рубль обвалился до нового минимума
10.09.2018 16:30
Российский рубль обвалился до рекордно низкой отметки и впервые с 16 марта 2016 года преодолел показатель 70 рублей за доллар.
По информации, в первые секунды торгов на «Московской бирже» курс рубля по отношению к доллару снизился и преодолел отметку в 70 рублей. В то же время, курс доллара оказался на 96,14 копейки выше уровня действующего официального. При этом курс евро по отношению к рублю вырос — на 37,88 копейки.
По итогам первых минут торгов курс составил 69,99 рублей/$ 1. Это на 7,75 копейки выше, чем уровень предыдущего закрытия. Евро снизился до 80,74 рублей/1 евро (-6,25 копейки).
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, рубль, обвал, курс валют
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