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Ученые назвали пробиотики вредными

10.09.2018 21:32
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Ученые назвали пробиотики вредными

Пробиотики рекомендуют для восстановления кишечной микрофлоры. 

Вопреки существующей догме, пробиотики оказались вредны для человека. Раньше считалось, что популярное средство помогает поддерживать микрофлору кишечника в идеальном состоянии. Последние исследования говорят обратное.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dnpmag.com.

Автор нового исследования, доктор Эран Элинава из Института Вейнцмана, доказал, что лишь у 4 из 10 респондентов пробиотические микробы вообще задержались в кишечнике. То есть, не все люди в принципе чувствительны к подобным препаратам.

Пробиотики рекомендуют к приему после курса антибиотиков для восстановления кишечной микрофлоры. Теперь же советуют этого не делать: во многих случаях пробиотики провоцируют развитие негативных последствий.

Да и для профилактики (а так поступает немалое количество обеспокоенных своим здоровьем людей) пить пробиотики тоже не стоит. На здоровом организме «полезные» бактерии либо никак не сказываются, либо вредят и пищеварению, и работе мозга - они нарушают процесс обработки кратковременной памяти.



Теги: Донбасс, здоровье, вред, пробиотик
 
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