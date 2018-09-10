Ученые рассказали, как искусственное мясо изменит мир

10.09.2018 09:15

Синтезированное мясо может стать решением множества проблем.



Недавно появилась статья исследователей британского Института Адама Смита, посвященная искусственному мясу, которая вызвала заметную реакцию со стороны ученых практически всего мира. И на то есть веские основания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.



С одной стороны, человек, как считает академическая наука, просто не может существовать без употребления животного белка. И как бы ни доказывали обратное вегетарианцы всех мастей и направлений, факт остается фактом – человечество пока не готово (ни физически, ни тем более морально) отказаться от мяса.



Правда, прогресс в этом плане все-таки есть, если учесть, что в глубокой древности человек не брезговал (и даже не видел в этом ничего дурного) каннибализмом, а сегодня он даже запрещает употреблять в пищу человекоподобных обезьян (новая Зеландия). Правда, наряду с этим массово забиваются ради мяса дельфины (Дания, Япония), собаки и многие другие животные, которые по своему умственному развитию даже превосходят приматов.



С другой стороны, современное животноводство дает до 20 процентов парниковых газов, что ведет к глобальному потеплению и экологической катастрофе планетарного масштаба. И это еще без учета того, что ради животноводства в мире используется до 90 процентов сельскохозяйственных угодий (в Великобритании до 99 процентов, согласно вышеназванной статье), на которых к тому же применяют всевозможные химические удобрения, так же приносящие огромный вред экологии.



Синтезированное мясо, указывается в статье, - это путь спасения человечества, причем, как с точки зрения этики (употреблять в пищу себе подобные существа безнравственно), так в прямом физическом смысле, потому что животноводство (все более интенсивно развивающееся) явно ведет нашу планету к экологической катастрофе. Что же мешает решить эту проблему?



Сразу оговоримся, что в статье приводится такой обнадеживающий и, можно сказать, просто фантастический факт, что сегодня гамбургер из лабораторного мяса не превышает по цене 8 фунтов стерлингов, тогда как всего пять лет назад стоимость такого количества синтезированного животного белка достигала 200 тысяч фунтов стерлингов. А представьте, что будет еще через 5 лет?



Казалось бы, можно праздновать победу, это настоящая технологическая революция! Но… не все так просто, как видится ученым. В реальности возникает ряд проблем:



- во-первых, еще не создана аутентичная текстура фабричного мяса, без чего продвигать искусственный животный белок практически бесполезно. Однако ученые надеются, что в ближайшие годы эта проблема будет решена;



- во-вторых, затраты на производство искусственного мяса остаются еще слишком высокими и требуют много энергии, выработка которой опять-таки связана напрямую с экологией;



- наконец (что может стать главным препятствием в решении данного вопроса), против этого непременно выступят скотоводы мира, например, США, Монголии и так далее.



Главный вывод опубликованной Институтом Адама Смита статьи заключается в том, что выгоды фабричного мяса огромны, причем, как экономические и экологические, так и этические. Поэтому, рано или поздно, оно непременно появится на полках продовольственных магазинов и супермаркетов. Другое дело, насколько это быстро и безболезненно произойдет для нашего общества. И вот тут различных мнений и прогнозов немало...