Японский метод лечения водой: самый простой путь к здоровью

12.09.2018 11:48

Японцы — признанные долгожители, о таком здоровье мечтают многие жители других стран. Этот метод лечения водой достаточно популярен в Японии. Необходимо пить воду сразу после утреннего пробуждения. Для многих заболеваний вода является 100% лекарством, пишет funnyreps.

Японская медицинская ассоциация подтвердила целебный эффект обильного утреннего питья: лечение головных болей, проблем с сердцем, бронхита, расстройства желудка и других заболеваний происходит волшебным образом! В том числе речь идет и о продолжительных и серьезных заболеваниях.

Признано эффективным лекарством от следующих заболеваний:

головная боль

телесная боль

болезни сердечно-сосудистой системы

артрит

учащенное сердцебиение

эпилепсия

избыточный вес

астматический бронхит

туберкулез

менингит

заболевания почек и мочевого пузыря

рвота

гастрит

диарея

сахарный диабет

запор

все глазные болезни

болезни женских органов

заболевания уха, горла и носа

Японский метод лечения водой

Утром, еще до того, как почистить зубы, необходимо выпить четыре стакана воды (стакан воды — 200 мл.).

Почистите зубы, но не ешьте и не пейте ничего в течение следующих 45 минут.

После этих 45 минут, можно есть и пить все, что угодно.

Не ешьте и не пейте в течение следующих двух часов после завтрака

Те, кто не в состоянии выпить с утра четыре стакана воды, может начать с меньшей дозы и постепенно увеличивать её, чтобы дойти до четырех чашек.

Почему стоит пить воду утром

Человек после сна имеет более густую кровь из-за нехватки воды, поэтому нужно обязательно пить воду утром натощак. Если человек это не делает и начинает есть бутерброды с кофе, то кровь становится ещё гуще, так как необходима вода для переваривания.

Кофе, чай являются мочегонными. Это значит, что организм будет выводить больше воды через почки, чем вы выпили. В результате имеем хроническую нехватку воды, постоянно густую кровь, проблемы с толстым кишечником. И дальше по списку. Поэтому перед едой пьём воду для обеспечения нормального переваривания. После еды нужно выдержать время до следующего приёма воды или еды. Это около 2-3-4 часов в зависимости от того, что съели и как много.

Вода уходит из пустого желудка через 5-10 минут. Появляется единичная отрыжка, когда привратник открылся и вода вышла. Вода быстро попадает в толстый кишечник и усваивается. А значит организм может спокойно выделить соки в желудок без сгущения крови.

Вода с лимоном: преимущества

Укрепляется иммунная система организма. Лимон богат витамином С и калием. Он стимулирует мозг и нервную систему, контролирует кровяное давление.

Напиток выровняет щелочной баланс, ведь лимонная кислота не повышает кислотность.

Улучшается обмен веществ. Сок лимона содержит пектин, который помогает организму бороться с чувством голода. Кроме того, было доказано, что люди, которые поддерживают щелочную диету, худеют гораздо быстрее.

Сок лимона стимулирует пищеварение. Теплая вода служит для стимуляции желудочно-кишечного тракта и перистальтики.

Этот напиток обладает мягким мочегонным действием. Лимонная вода увеличивает скорость мочеиспускания, что помогает быстро очистить организм, при этом сохранив здоровье мочевых путей.

Очищается кожа. Кроме того, витамин С способствует уменьшению морщин и исчезновению пятен на коже, поскольку удаляет токсины из крови.

Стакан воды – это борьба с обезвоживанием организма, с самого утра все системы начнут работать правильно и в первую очередь – надпочечники, которые выделяют гормоны. Организм будет готов к стрессу, и целый день сможет функционировать нормально.

Сроки лечения некоторых заболеваний

Высокое давление — 30 дней

Гастрит — 10 дней

Диабет — 30 дней

Запоры — 10 дней

Больные артритом должны следовать данной методике 3 дня в первую неделю, а, начиная со второй, – каждый день.

Источник: https://from-ua.com