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Японский метод лечения водой: самый простой путь к здоровью
Японцы — признанные долгожители, о таком здоровье мечтают многие жители других стран. Этот метод лечения водой достаточно популярен в Японии. Необходимо пить воду сразу после утреннего пробуждения. Для многих заболеваний вода является 100% лекарством, пишет funnyreps.
Японская медицинская ассоциация подтвердила целебный эффект обильного утреннего питья: лечение головных болей, проблем с сердцем, бронхита, расстройства желудка и других заболеваний происходит волшебным образом! В том числе речь идет и о продолжительных и серьезных заболеваниях.
Признано эффективным лекарством от следующих заболеваний:
головная боль
телесная боль
болезни сердечно-сосудистой системы
артрит
учащенное сердцебиение
эпилепсия
избыточный вес
астматический бронхит
туберкулез
менингит
заболевания почек и мочевого пузыря
рвота
гастрит
диарея
сахарный диабет
запор
все глазные болезни
болезни женских органов
заболевания уха, горла и носа
Японский метод лечения водой
Утром, еще до того, как почистить зубы, необходимо выпить четыре стакана воды (стакан воды — 200 мл.).
Почистите зубы, но не ешьте и не пейте ничего в течение следующих 45 минут.
После этих 45 минут, можно есть и пить все, что угодно.
Не ешьте и не пейте в течение следующих двух часов после завтрака
Те, кто не в состоянии выпить с утра четыре стакана воды, может начать с меньшей дозы и постепенно увеличивать её, чтобы дойти до четырех чашек.
Почему стоит пить воду утром
Человек после сна имеет более густую кровь из-за нехватки воды, поэтому нужно обязательно пить воду утром натощак. Если человек это не делает и начинает есть бутерброды с кофе, то кровь становится ещё гуще, так как необходима вода для переваривания.
Кофе, чай являются мочегонными. Это значит, что организм будет выводить больше воды через почки, чем вы выпили. В результате имеем хроническую нехватку воды, постоянно густую кровь, проблемы с толстым кишечником. И дальше по списку. Поэтому перед едой пьём воду для обеспечения нормального переваривания. После еды нужно выдержать время до следующего приёма воды или еды. Это около 2-3-4 часов в зависимости от того, что съели и как много.
Вода уходит из пустого желудка через 5-10 минут. Появляется единичная отрыжка, когда привратник открылся и вода вышла. Вода быстро попадает в толстый кишечник и усваивается. А значит организм может спокойно выделить соки в желудок без сгущения крови.
Вода с лимоном: преимущества
Укрепляется иммунная система организма. Лимон богат витамином С и калием. Он стимулирует мозг и нервную систему, контролирует кровяное давление.
Напиток выровняет щелочной баланс, ведь лимонная кислота не повышает кислотность.
Улучшается обмен веществ. Сок лимона содержит пектин, который помогает организму бороться с чувством голода. Кроме того, было доказано, что люди, которые поддерживают щелочную диету, худеют гораздо быстрее.
Сок лимона стимулирует пищеварение. Теплая вода служит для стимуляции желудочно-кишечного тракта и перистальтики.
Этот напиток обладает мягким мочегонным действием. Лимонная вода увеличивает скорость мочеиспускания, что помогает быстро очистить организм, при этом сохранив здоровье мочевых путей.
Очищается кожа. Кроме того, витамин С способствует уменьшению морщин и исчезновению пятен на коже, поскольку удаляет токсины из крови.
Стакан воды – это борьба с обезвоживанием организма, с самого утра все системы начнут работать правильно и в первую очередь – надпочечники, которые выделяют гормоны. Организм будет готов к стрессу, и целый день сможет функционировать нормально.
Сроки лечения некоторых заболеваний
Высокое давление — 30 дней
Гастрит — 10 дней
Диабет — 30 дней
Запоры — 10 дней
Больные артритом должны следовать данной методике 3 дня в первую неделю, а, начиная со второй, – каждый день.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, вода, лечение
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