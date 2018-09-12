Пугачёва сделала сенсационное признание

12.09.2018 22:01

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая последние месяцы находилась в Европе, всё-таки вернулась в Москву и призналась журналистам в том, что хочет уйти на покой.



Как передает Replyua.net со ссылкой на politeka.net, недавно Пугачёва была вместе с семьей в Юрмале и вернулась домой в Москву на поезде. На платформе певицу встречали журналисты, которые задали ей несколько вопросов. «С детьми всё хорошо, но я так устала», - заявила Пугачёва в интервью журналистам. Нужно отметить, что поклонники были встревожены состоянием здоровья артистки ещё несколько месяцев назад.



Она сама признавалась в том, что начала быстро стареть, и здоровье резко ухудшилось. Ранее СМИ сообщили, что продолжительное время Пугачёва лечилась от сахарного диабета. По собственному признанию, она часто испытывает слабость, и у неё имеются проблемы с ногами.