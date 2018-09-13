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Россияне показали на видео захоронение погибших на Донбассе. ВИДЕО
В Колпино вблизи Санкт-Петербурга местные жители обнаружили сотни свежих могил погибших на Донбассе наемников РФ.
Автор проекта «Груз-200 из Украины в Россию» Елена Васильева сообщила, что даты на надгробиях датированы маем 2018 года. При этом большинство надписей на могилах содержат только номер и обозначение «н/м» — неизвестный мужчина.
Васильева предполагает, что в Колпино похоронены военнослужащие российской армии, убитые во время боевых действий на Донбассе.
Женщина уточняет: «Мы знаем, что бои на Донбассе продолжаются. Россия скрывает своих „ихтамнетов“, а грузы 200 потоком идут, но об этом никому из россиян не говорят. Такое же огромное кладбище есть в Ростове. Когда мы задавали вопрос о массовых захоронениях руководству Ростова, нам говорили, что это хоронят бездомных. Это что, сразу тысячи людей в Ростове вот так просто стали умирать на улице?».
Васильева подчеркнула, что появление подобных кладбищ волонтеры находят по всей России: «Потери огромные, но о них никто не говорит. Сейчас называется цифра порядка 70 тысяч человек, и это только те, кто погиб на Донбассе, а хоронить их где-то надо».
Источник ДонПресс
Теги: Россия, Донбасс, захоронение, наемники
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