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Готовьтесь, будет как в СССР: подробности новых санкций против РФ, Путин в обмороке
После введения нового пакета санкций Россию снова закроют «железным занавесом»
Россия не предоставила США «поддающихся проверке заверений», что не будет использовать в дальнейшем боевые отравляющие вещества, а также отказала в инспекции касательно наличия на территории страны химического оружия.
Об этом сообщила помощник госсекретаря по экономическим вопросам Маниша Синг на слушаниях в американской палате представителей.
В ответ на такие шаги Российской Федерации США готовятся ввести в ноябре второй более жесткий пакет санкций из-за «дела Скрипалей».
Госдепартамент США ранее поддержал позицию Великобритании и возложил ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери на российские спецслужбы. Первый пакет санкций был введен в конце августа согласно закону о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 г.
«Мы планирует ввести очень серьезный второй раунд санкций в соответствии с законом», – рассказала Синг.
Также представитель Госдепа США уточнила, что дедлайн наступает в ноябре. Синг подчеркнула, что международное сообщество не должно мириться с таким поведением, особенно «в части отравления и убийства собственных граждан».
Второй пакет предусматривает запрет на полеты «Аэрофлота» в США, фактическое прекращение экспорта и импорта между странами, а также полный разрыв дипломатических отношений между Россией и США.
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, санкции
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