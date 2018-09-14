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Иванов: вот оно - объявление войны всему миру, окончательная, пусть и негласная, денонсация всех международных соглашений

14.09.2018 11:45
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Иванов: вот оно - объявление войны всему миру, окончательная, пусть и негласная, денонсация всех международных соглашений

Экзотическое интервью российских киллеров Петрова и Боширова, с которого украинцы дружно смеются – это не идиотская попытка оправдаться, а гэбэшный манифест. Устами своих тупых ассасинов Путин говорит: «Мы больше не прячемся. Мы найдем тебя, где бы ты ни был, ударим в любой способ, а потом скажем, что на церкви ездили смотреть». Об этом в своем блоге пишет украинский журналист и телеведущий Сергей Иванов.

По его словам, интервью главному редактора RT Маргарите Симоньян – это фактически объявление войны всему миру, окончательная, пусть и негласная, денонсация всех международных соглашений и правил. Россия ставит себя выше закона и щеголяет этим.

Сергей Иванов отмечает, что он бы советовал всем быть более сдержанными в своем веселье и воздержаться от смеха. Этот кремлевский ход гораздо страшнее, чем кажется на первый взгляд. Потому что просто так Кремль, конечно же, не показывал бы своих убийц, а спрятал их куда подальше, возможно бы даже ликвидировал, как это уже не единожды бывало, но тут другая ситуация – нужно наоборот показать, что убийцы есть, мол вот они сидят живые и невредимые и могут отправиться в любую точку света, выполняя приказ.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Путин, война
 
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