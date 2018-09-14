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Пенсионерки Путина "отомстили" Трампу за новые санкции: сжигание "вражеской" техники "взорвало" Сеть
Поводом для насмешек и издевательских комментариев стало размещенное в Сети видео, на котором неадекватные бабушки из "Отряда Путина" разбивают и потом сжигают американскую электронику.
На видео, размещенном в Twitter "Сталингулаг", одна из фанаток отдает организатору "шоу" свой iPhone в качестве реквизита для представления и говорит, что ей вражеская техника не нужна, передает "Диалог.UA". Затем пенсионерки выходят на улицу, чтобы "разбомбить" продукцию США в ответ на санкции, введенные против России. Для этого они на землю кидают планшет, после чего одна из женщин достает из своей сумки "Маузер", которым и разбивает технику. "Мы собрались на эту акцию в ответ на американские санкции. Пусть народ Америки посмотрит, что мы можем с ними сделать. Россия без вас проживет, а вы без России - никогда", - заявила одна из любительниц Путина.
В завершение шоу бабушки Путина бросили в ведро продукцию Apple и подожгли ее. Но вскоре после этого быстро залили огонь, объяснив это тем, что "могут взорваться аккумуляторы". Видео поразило соцсети, комментаторы посоветовали пенсионеркам Путина также показательно уничтожать импортные медикаменты, которые, как известно, гораздо эффективнее российских, и вообще отказаться от всех благ цивилизации, в том числе от Интернета и соцсетей, благодаря которым престарелые "путинцы" придают гласности свои дурные выходки, ведь к очень многому из того, без чего не может обойтись цивилизованный человек, приложили руку именно американцы. "Я, честно говоря, надеялась, что рванет.., разнесёт это шапито маразма, тупости и старческого идиотизма..
Но нет, продукция оказалась качественной", "Начало ролика показывает нам, как больные в психдиспансере захватили кабинет главврача. Шизофреники друг с другом разговаривают перед камерами, за которыми тоже стоят шизофреники", "Вся суть рускавамира - уб****чного и бессмысленого.... будь он проклят и все что с ним связано", - пишут в комментариях.
Источник: dialog.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, пенсионер, электроника
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