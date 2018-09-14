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В Нидерландах задержали россиян, пытавшихся получить данные химанализов по делу Скрипалей
В Нидерландах были задержаны двое россиян, которые пытались завладеть данными химических исследований швейцарской лаборатории в Шпице. Об этом сообщает издание Tages-Anzeiger.
Данная химическая лаборатория занимается расследованием химатак в Сирии и Великобритании. По информации издания, российских шпионов задержали по пути в швейцарский Шпиц, где они планировали выведать данные лаборатории. В частности, лаборатория Шпица принимает участие в анализе веществ, которые были применены в Солсбери.
Эта лаборатория уже подвергалась атаке со стороны хакеров. Известно, что россияне имели при себе оборудование для проникновения в компьютерные сети.
В задержании принимали участие спецслужбы Нидерландов, Швейцарии, а также Британии. Подозреваемые были арестованы в Гааге и депортированы в РФ.
Точная дата операции не сообщается, известно только, что инцидент произошел в начале текущего года.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Нидерланды, отравление, россияне, анализ
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