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В РФ паника: санкции против «Северного потока-2» могут нарушить глобальную энергобезопасность
Заявление американской стороны о возможном введении санкций против газопровода «Северный поток-2» вызывает серьезную обеспокоенность.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Царьград, такое заявление прозвучало от министра энергетики России Александра Новака во время его встречи с американским коллегой.
«Россия обеспокоена заявлениями Вашингтона о введении санкций в отношении проекта «Северный поток-2». Введение санкций против российских экспортеров приведёт к нарушению глобальной энергобезопасности. Искусственные ограничения мешают конкуренции на рынке и могут привести к самым непредсказуемым последствиям в плане обеспечения безопасности», - подчеркнул министр.
По словам Новака, Россия не боится честной конкуренции с другими игроками, и она ещё не предпринимала никаких мер, чтобы предотвратить поставки американского сжиженного газа в Европу. «США делают заявление о санкциях - это касается конкурентоспособного проекта, в котором заинтересованы почти все европейские потребители», - добавил Новак.
Теги: Россия, Донбасс, Северный поток, санкции
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