- Готовьтесь, будет как в СССР: подробности новых санкций против РФ07:27
- Православный мир на грани раскола: в Москве прекращают молитвенное единение с Константинополем из-за Украины20:47
- Экологическая катастрофа в Армянске: власти объявили режим чрезвычайной ситуации20:15
- Донецка и Луганска слишком мало: в России рассказали о готовящейся Путиным новой атаки на Украину19:52
- В Кремле боятся атаковать Украину в Азовском море: генерал назвал причины19:37
- В Нидерландах задержали россиян, пытавшихся получить данные химанализов по делу Скрипалей18:45
- Пенсионерки Путина "отомстили" Трампу за новые санкции: сжигание "вражеской" техники "взорвало" Сеть16:57
- Гриценко: Волкер сообщил Порошенко, что США приостанавливают работу с ним16:05
- Обмена заложниками до президентских выборов в Украине не будет, - Кучма15:47
- В РФ паника: санкции против «Северного потока-2» могут нарушить глобальную энергобезопасность15:30
Готовьтесь, будет как в СССР: подробности новых санкций против РФ
После введения нового пакета санкций Россию снова закроют «железным занавесом», пишет politeka.
Россия не предоставила США «поддающихся проверке заверений», что не будет использовать в дальнейшем боевые отравляющие вещества, а также отказала в инспекции касательно наличия на территории страны химического оружия.
Об этом сообщила помощник госсекретаря по экономическим вопросам Маниша Синг на слушаниях в американской палате представителей.
В ответ на такие шаги Российской Федерации США готовятся ввести в ноябре второй более жесткий пакет санкций из-за «дела Скрипалей».
Госдепартамент США ранее поддержал позицию Великобритании и возложил ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери на российские спецслужбы. Первый пакет санкций был введен в конце августа согласно закону о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 г.
«Мы планирует ввести очень серьезный второй раунд санкций в соответствии с законом», – рассказала Синг.
Также представитель Госдепа США уточнила, что дедлайн наступает в ноябре. Синг подчеркнула, что международное сообщество не должно мириться с таким поведением, особенно «в части отравления и убийства собственных граждан».
Первый пакет санкций предусматривает запрет на продажу России вооружения и любой оборонной продукции, а также на финансирование подобных сделок и предоставление кредитов со стороны государственных структур Соединенных Штатов Америки.
Второй пакет предусматривает запрет на полеты «Аэрофлота» в США, фактическое прекращение экспорта и импорта между странами, а также полный разрыв дипломатических отношений между Россией и США.
Теги: Донбасс, СССР, санкции
- Мир отмечает годовщину первого полета человека в космос
- Россия обвиняет Штаты и считает чужие деньги
- Названа проблема, из-за которой не могут убрать герб СССР с монумента "Родина-мать"
- Россияне высказались о возможном перевороте в России (ВИДЕО)
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Старого донецкого Героя забыли, новый - продолжает бой
- «Народная милиция ЛНР» устроила артиллерийский дартс «Градами»22:45
- "Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены22:05
- «Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник21:30
- Донецка и Луганска слишком мало: в России рассказали о готовящейся Путиным новой атаки на Украину19:52
- На блокпосту «Еленовка» в обязательном порядке снимают отпечатки пальцев — соцсети19:20
- «Комиссия парламента ДНР» начнет расследование деятельности Александра Тимофеева16:38
- На Луганщине озвучили данные о количестве переселенцев16:20
- Обмена заложниками до президентских выборов в Украине не будет, - Кучма15:47
- «Проходит внеплановое совещание»: Захар Прилепин опроверг слухи о разоружении батальона15:00
- Волонтёр рассказала о правилах безопасности при поездке в "Л/ДНР"14:45
- Усик: Десятого ноября я, как обычно, одержу победу08:01
- Чтобы остаться президентом, Порошенко согласился на план Путина по распределению власти в стране07:41
- Готовьтесь, будет как в СССР: подробности новых санкций против РФ07:27
- Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло07:09
- В 2019 году Украина потратит на оборону 209,5 миллиарда гривен, - Гройсман07:00
- «Народная милиция ЛНР» устроила артиллерийский дартс «Градами»22:45
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- "Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены22:05
- В Полтаве депутаты отправили мэра города в досрочную отставку21:45
- «Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник21:30
- Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло07:09
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- В Украине запретили популярное антисептическое средство18:26
- Медики рассказали, кому нельзя пить кофе18:06
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Названа неожиданная причина импотенции10:00
- Эти утренние привычки мешают вам похудеть09:45
- Идеальная подруга по знаку Зодиака09:30
- Минздрав запретит невакцинированным детям посещать школы и детские сады07:25
- Чужие вещи и украшения могут принести несчастье14:12
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети
- Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады
- В Горловке увеличилась «внезапная» смертность
- Стало изестно о визите Ахметова в Донецк
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- Эксперт раскрыл причастность Кадырова к созданию армии Суркова в оккупированном Донбассе
- Путин устроил тайные переговоры в Ростове: судьба Донбасса решена
- Новый «министр доходов ДНР» рассказал об экономической ситуации в «республике»