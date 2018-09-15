Готовьтесь, будет как в СССР: подробности новых санкций против РФ

15.09.2018 07:27

После введения нового пакета санкций Россию снова закроют «железным занавесом», пишет politeka.

Россия не предоставила США «поддающихся проверке заверений», что не будет использовать в дальнейшем боевые отравляющие вещества, а также отказала в инспекции касательно наличия на территории страны химического оружия.

Об этом сообщила помощник госсекретаря по экономическим вопросам Маниша Синг на слушаниях в американской палате представителей.

В ответ на такие шаги Российской Федерации США готовятся ввести в ноябре второй более жесткий пакет санкций из-за «дела Скрипалей».

Госдепартамент США ранее поддержал позицию Великобритании и возложил ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери на российские спецслужбы. Первый пакет санкций был введен в конце августа согласно закону о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 г.

«Мы планирует ввести очень серьезный второй раунд санкций в соответствии с законом», – рассказала Синг.

Также представитель Госдепа США уточнила, что дедлайн наступает в ноябре. Синг подчеркнула, что международное сообщество не должно мириться с таким поведением, особенно «в части отравления и убийства собственных граждан».

Первый пакет санкций предусматривает запрет на продажу России вооружения и любой оборонной продукции, а также на финансирование подобных сделок и предоставление кредитов со стороны государственных структур Соединенных Штатов Америки.

Второй пакет предусматривает запрет на полеты «Аэрофлота» в США, фактическое прекращение экспорта и импорта между странами, а также полный разрыв дипломатических отношений между Россией и США.